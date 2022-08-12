ФБР нашла 11 комплектов секретных документов при обыске в доме Трампа во Флориде – WSJ

Агенты Федерального бюро расследований США изъяли 11 комплектов секретных документов в ходе обысков в поместье 45-ого президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Об этом сообщает издание WSJ cо ссылкой проанализированный список документов.

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Среди обнаруженных документов агентами ФБР есть и совершенно секретные материалы, которые предназначенные для доступа только в специальных государственных учреждениях, отмечает издание.

В частности, следствие получило четыре комплекта документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта секретных документов и комплекты конфиденциальных документов. Пока неизвестно более подробной информации о содержании этих документов.

По словам адвоката Трампа, он использовал свои полномочия для рассекречивания некоторых материалов, прежде чем покинуть свой пост.

Всего агенты ФБР изъяли около двадцати коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку, указ о помиловании союзника Трампа Роджера Стоуна и профайл "президента Франции".

В СМИ ранее отмечалось, что обыск, возможно, связан с расследованием Министерства юстиции США, – перевоза Трампом официальных президентских документов во Флориду.

Расследование началось после того, как Национальное управление архивов и документации США в феврале 2022 года уведомило Конгресс о том, что около 15 коробок с документами и секретными материалами Белого дома находятся в доме Трампа во Флориде.

8 августа ФБР провела обыски в доме Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Трамп заявил, что "большая группа агентов ФБР" совершили рейд в его доме и взломали его сейф.

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Наталия Фреик

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