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Трамп заявил, что ФБР провело обыск в его доме во Флориде и взломало его сейф

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 04:51
Трамп заявил, что ФБР провело обыск в его доме во Флориде и взломало его сейф - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

8 августа 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что агенты Федерального бюро расследований совершили рейд в его поместье в Мар-а-Лаго и взломали его сейф. Об этом сообщает Reuters.

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Обыск, возможно, связан с расследованием Министерства юстиции США перевоза Трампом официальных президентских документов во Флориду.

Как отмечается, беспрецедентный обыск в доме 45-го президента ознаменует собой значительную эскалацию одного из расследований, которые проводятся в отношении Трампа.

В Минюсте США и ФБР отказались комментировать рейд, в котором, по словам Трампа, участвовала "большая группа агентов ФБР".

Как отмечается, Трампа не было в Мар-а-Лаго во время обыска, а у ФБР был ордер на обыск.

Расследование началось после того, как Национальное управление архивов и документации США в феврале 2022 года уведомило Конгресс о том, что около 15 коробок с документами и секретными материалами Белого дома находятся в доме Трампа во Флориде.

Читайте также: Трамп является наибольшей угрозой для США за все время существования страны — Дик Чейни

Наталия Медведева
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дональд трамп фбр
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