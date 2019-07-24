Фельдман выиграл выборы и будет депутатом шестой раз подряд

Александр Фельдман Фото: LIGA.net

Народный депутат от группы Воля народа Александр Фельдман выиграл выборы в Раду, обойдя кандидата от Слуги народа Викторию Алексейчук в 174-м мажоритарном округе в Харьковской области.

По результатам обработки 100% протоколов Фельдман обгоняет ее на 3200 голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Александр Фельдман - народный депутат IV, V, VI, VII, VIII созывов. Экс-член Партии регионов. Почетный президент группы компаний АВЭК. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

Ранее стало известно, что на выборах в Раду проиграли Сергей Каплин и бывший мэр Полтавы.

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