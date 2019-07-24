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Нардеп Каплин и экс-мэр Полтавы Мамай не попадают в Раду

Нардеп Каплин и экс-мэр Полтавы Мамай не попадают в Раду - Фото
Сергей Каплин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.07.2019, 10:26

Сергей Каплин и Александр Мамай проиграли выборы кандидату от Слуги народа

Народный депутат Сергей Каплин и бывший мэр Полтавы Александр Мамай проиграли выборы в Раду конкуренту из Слуги народа Дмитрию Налетову в 144-м округе, находящемся в Полтавской области. 

По результатам обработки 100% голосов Налетов получил 31 000 голосов, Мамай - 12 717, а Каплин - 8000, свидетельствуют данные ЦИК

Сергей Каплин - народный депутат VIII созыва. В 2014 году он выиграл выборы в Раду в качестве кандидата от Блока Петра Порошенко. В 2016 году нардеп объявил о выходе из фракции.  

Ранее стало известно, что Алексей Гончаренко выиграл выборы в Раду.

Победу с наибольшим в истории страны результатом одержала президентская партия Слуга народа. Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життяБатькивщина Юлии ТимошенкоЕвропейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.

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выборы александр мамай сергей каплин
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