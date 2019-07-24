Нардеп Каплин и экс-мэр Полтавы Мамай не попадают в Раду

Сергей Каплин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат Сергей Каплин и бывший мэр Полтавы Александр Мамай проиграли выборы в Раду конкуренту из Слуги народа Дмитрию Налетову в 144-м округе, находящемся в Полтавской области.

По результатам обработки 100% голосов Налетов получил 31 000 голосов, Мамай - 12 717, а Каплин - 8000, свидетельствуют данные ЦИК.

Сергей Каплин - народный депутат VIII созыва. В 2014 году он выиграл выборы в Раду в качестве кандидата от Блока Петра Порошенко. В 2016 году нардеп объявил о выходе из фракции.

Ранее стало известно, что Алексей Гончаренко выиграл выборы в Раду.

Победу с наибольшим в истории страны результатом одержала президентская партия Слуга народа. Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, Батькивщина Юлии Тимошенко, Европейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.