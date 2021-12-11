Фейк о давлении США на Зеленского вбросила РФ, чтобы не выглядеть проигравшей – Арестович

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал российским "вбросом" информацию о том, что США якобы могут начать давить на Украину с требованием дать частичную автономию оккупированным территориям Донбасса ради "успокоения" России. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

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Журналист спросил Арестовича, было ли давление со стороны США на президента Владимира Зеленского.

"Не было. Наоборот, мы получили полные гарантии того, что США не будут вмешиваться. Они могут излагать свой взгляд, давать рекомендации. Могут быть определенные договоренности относительно повестки дня переговоров, но точно не по содержанию, тем более не по содержанию в разрезе давления", – ответил он.

По словам Арестовича, на Зеленского "невозможно давить" из-за его "психологических особенностей".

Сообщения в СМИ о давлении он назвал это "российской стратегически-информационной операцией". "Это они вбросили, что есть давление, что Украина уступила, пошла на все соглашения... Все эти версии вбрасывает РФ, в том числе через западную прессу. По интенсивности этих вбросов видно, что они крепко получили там по щам и теперь должны сделать вид, что это не они проиграли, а Украина, что якобы мощный Путин с Байденом обо всем договорился", – сказал Арестович.

9 декабря журналисты АР, ссылаясь на анонимные источники, написали, что президент США Джо Байден якобы попытается побудить Украину "принять некоторые факты на востоке" и предоставить ОРДЛО частичную автономию. При этом украинские власти, пишут журналисты, должны это сделать так, чтобы президент РФ Владимир Путин не воспринял это как уступку.

В ОП заявили, что анонимные источники и гипотетические рассуждения – всегда "весьма ненадежный фундамент, чтобы составлять свою точку зрения", и часто бывают чьей-то информационной провокацией.

Информацию AP опровергли также в администрации Байдена.

Вадим Ребрина

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