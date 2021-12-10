"Абсолютная неправда". У Байдена заявили, что США не давят на Украину по статусу Донбасса
10.12.2021, 06:35
Джен Псаки (фото - ЕРА)
США не давят на Украину по поводу статуса Донбасса. Об этом на брифинге заявила Джен Псаки – спикер администрации президента США Джо Байдена.
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Один из репортеров отметил: появляются сообщения, что США якобы давят на Украину, чтобы она "уступила землей России" для предотвращения нового вторжения РФ.
"Нет, это абсолютная неправда", – ответила на этот тезис Псаки.
- 7 декабря прошли переговоры президента России Владимира Путина и Байдена на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
- 9 декабря АР со ссылкой на анонимные источники написало: Белый дом может давить на Украину и просить часть автономии для оккупированного Донбасса.
- В офисе президента Владимира Зеленского ответили: боевые действия на Донбассе продолжаются, поэтому сейчас не стоит вопрос того, что прописано в законодательстве.
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