"Абсолютная неправда". У Байдена заявили, что США не давят на Украину по статусу Донбасса

США не давят на Украину по поводу статуса Донбасса. Об этом на брифинге заявила Джен Псаки – спикер администрации президента США Джо Байдена.

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Один из репортеров отметил: появляются сообщения, что США якобы давят на Украину, чтобы она "уступила землей России" для предотвращения нового вторжения РФ.

"Нет, это абсолютная неправда", – ответила на этот тезис Псаки.

7 декабря прошли переговоры президента России Владимира Путина и Байдена на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. 9 декабря АР со ссылкой на анонимные источники написало: Белый дом может давить на Украину и просить часть автономии для оккупированного Донбасса.

В офисе президента Владимира Зеленского ответили: боевые действия на Донбассе продолжаются, поэтому сейчас не стоит вопрос того, что прописано в законодательстве.

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Марк Сировой

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