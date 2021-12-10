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"Абсолютная неправда". У Байдена заявили, что США не давят на Украину по статусу Донбасса

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 06:35
Джен Псаки (фото - ЕРА)

США не давят на Украину по поводу статуса Донбасса. Об этом на брифинге заявила Джен Псаки – спикер администрации президента США Джо Байдена.

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Один из репортеров отметил: появляются сообщения, что США якобы давят на Украину, чтобы она "уступила землей России" для предотвращения нового вторжения РФ.

"Нет, это абсолютная неправда", – ответила на этот тезис Псаки.  

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко

Марк Сировой
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