АР пишет – США могут просить Украину дать часть автономии Донбассу. У Зеленского ответили

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на публикацию Associated Press о том, что США якобы могут начать давить на Украину с требованием дать частичную автономию оккупированным территориям Донбасса ради "успокоения" России. Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net напомнил, что боевые действия на Донбассе продолжаются, потому вопрос сейчас не в том, что прописано в законодательстве.

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Подоляк заявил, что в законодательстве можно на постоянной основе прописать, например, что в ОРДЛО нет боев, и там все мирно. Однако российская сторона продолжает вкладываться в боевые действия, а не в мирную жизнь, потому "проблема явно не в том, что прописано или не прописано в украинском законодательстве".

Он отметил, что Россия не обеспечила выполнение даже базовых пунктов договоренностей о прекращении огня, освобождении заложников и нормальной работе КПВВ.

"Как можно говорить о политике, когда элементарные жизненные условия не обеспечены, даже несмотря на то, что это неоднократно обещалось? Поэтому мы обращаем внимание на реальные факты на Донбассе – то, что называется, on the ground", – сказал Подоляк.

Комментируя публикацию АР в целом, он отметил, что анонимные источники и гипотетические рассуждения – всегда "весьма ненадежный фундамент, чтобы составлять свою точку зрения", и часто бывают чьей-то информационной провокацией.

Сегодня журналисты АР, ссылаясь на анонимные источники, написали, что президент США Джо Байден якобы попытается побудить Украину "принять некоторые факты на востоке" и предоставить ОРДЛО частичную автономию. При этом украинские власти, пишут журналисты, должны это сделать так, чтобы президент РФ Владимир Путин не воспринял это как уступку.

В этой же публикации говорилось о том, что чиновники Госдепа США якобы заявили Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие.

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Оксана Житнюк , Марк Сировой

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