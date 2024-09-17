Фейковые приказы Сырского, методички для ботов: появилась утечка о кремлевском агентстве

Кремль (Фото: Сергей Ильницкий/EPA)

Журналисты-расследователи из немецких медиа Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR и эстонского Delfi получили утечку информации о структуре, распространяющей кремлевскую пропаганду. Проект Радио Свободы "Схемы" в сотрудничестве с десятком европейских редакций исследовали тысячи файлов этой утечки.

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Речь идет об "Агентстве социального дизайна" (АСД), которое находится под санкциями ЕС и США. Часть документов в начале сентября уже была опубликована американскими правоохранителями, поддержавшими ходатайство об аресте интернет-доменов сайтов, связанных с АСД. Внутреннее название организации "Команда И".

Согласно полученным данным, Агентство работает по заказу администрации российского диктатора Владимира Путина. Руководит им политтехнолог Илья Гамбашидзе, а куратором является первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко.

Как выяснили журналисты, задача организации – распространение дезинформации, чтобы дискредитировать Украину, ее руководство, самих украинцев и лидеров стран-союзниц. Агентство активно продвигает интересы РФ и иностранных политиков, которые с ними согласны.

Как утверждают расследователи, команда Гамбашидзе работает по трем направлениям:

мониторинг – 24 человека ежедневно анализируют все новости против и в поддержку РФ, сообщения политиков и других деятелей;

аналитика – изучают аудиторию и формируют "темники" (закрытые инструкции) для исполнителей;

креатив – авторы пишут статьи, создают мемы, картинки и т.д. на основе журналистской стилистики определенной страны.

К журналистам попало видео, на котором организация заявила, что французская разведка разоблачила кампанию Doppelganger (двойник. – Ред.), поэтому скрываться нет смысла. Видео могли снять после того, как в ноябре 2023 года власти Франции заявили, что эта компания создает сайты-двойники известных медиа: Le Monde и Der Spiegel. На них постились антиукраинские публикации.

Мета назвала Doppelganger "самой масштабной российской спецоперацией, с которой ей пришлось сталкиваться с 2017 года". К тому же, по американским разведданным, к компании была привлечена еще одна сотрудница Путина София Захарова из управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Согласно полученным данным, с января по апрель 2024 года АСД произвела 39 899 единиц контента: 31 059 постов в соцсетях, 4641 видео, 1455 статей, 2516 мемов и графиков, 238 фейков (спецсообщений). Занимается организация подделкой официальных документов и их распространением. К примеру, пресс-релизы МИД Германии или Таможенной службы Польши.

Украинские документы российская "фабрика троллей" также подделывала. В утечке документов найден якобы приказ Минобороны на "зачистку". Также прикреплен документ о том, что на борту самолета Ил-76 якобы не было украинских военнопленных. Цель – обвинить руководство Украины в цензуре и сокрытии правды о катастрофе, говорится в сопроводительных документах.

Также журналисты нашли фейковые приказы главкома Александра Сырского.

Команда также приложила усилия к развитию и продвижению "политического движения" прокремлевского политика Виктора Медведчука - Другая Украина. Официально Медведчук заявил о создании "движения" в январе 2023 года, а зарегистрирована организация была через полгода.

В файле "Другая_Украина_Комплексное_сопровождение_в_Интернете" по утечке АСД прописаны основные цели и задачи организации, идеология и даже оценена эффективность. Медведчуку отведена роль "последовательного борца за мирное будущее Украины".

Среди других тем, над которыми работали прокремлевские агенты, были мобилизация в Украине, контрнаступление, потери, ограничение свободы слова во время военного положения, проблемы с военной помощью и коррупция, отношения Владимира Зеленского с Петром Порошенко, Виталием Кличко и другими. Как об этом писать, освещалось в методологии, разработанной пропагандистами.

Российских ботов неоднократно выдавало незнание украинского языка и проблемы с переводом. Украинцы в сети много раз замечали якобы официальные сообщения, документы и заявления с кучей ошибок. Например, журналисты нашли инфографику, которая должна способствовать расколу украинского общества, но в сети сразу заметили ошибки.

Деятельность ботов тщательно фиксировалась. Велась таблица с датой написания поста или другого контента, платформы, на которой он размещен, скриншотами публикации и другими данными. Часть публикаций уже удалена, но некоторые увидели украинские спецслужбы. Всего с января по апрель 2024 года команда Гамбашидзе опубликовала около 34 млн комментариев в сети.

Вдобавок к этому команда АСД снимала и выкладывала в сеть фейковые сюжеты об украинцах для европейцев. Как говорится в документах, авторство одного из таких видео приписали немецкому изданию Bild.

В нем рассказывалось о том, что украинские беженцы якобы пытались сжечь флаг РФ, но подожгли дом немцев, приютивших их. Но еще в мае 2022 года проект StopFake доказал, что это фейк. А по утечке документов известно, что продвижением на европейскую аудиторию этого видео занималась именно команда Гамбашидзе.

Среди других фейков, которые также постила АСД, в документах были найдены следующие:

торговля в даркнете украинскими детьми, которых из Львова отправляли в ЕС;

украинцы, находясь в Европе, вступают в ИГИЛ;

мем с изображением Владимира Зеленского, распространившего в соцсети Илон Маск.

Также АСД пыталось повлиять на парламентские выборы в ЕС в июне 2024 года, проведя контркампанию против президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и других.

В Германии кремлевские агенты пытались добиться того, чтобы власти и жители перестали поддерживать украинцев. Продвигали нарративы, что США якобы используют Германию в экономической и гибридной войне с Россией. Во Франции ситуация была похожей.