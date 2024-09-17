Фейкові накази Сирського, методички для ботів: з'явився витік про агенцію-підрядника Кремля

Кремль (Фото: Сергій Ільницький/EPA)

Журналісти-розслідувачі з німецьких медіа Süddeutsche Zeitung, NDR і WDR та естонського Delfi отримали витік інформації про структуру, що розповсюджує кремлівську пропаганду. Проєкт Радіо Свободи "Схеми" у співпраці з десятком європейських редакцій дослідили тисячі файлів цього витоку.

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Йдеться про "Агенцію соціального дизайну" (АСД), що перебуває під санкціями ЄС і США. Частина документів на початку вересня вже була опублікована американськими правоохоронцями, які підтримали клопотання про арешт інтернет-доменів сайтів, які повʼязують з АСД. Внутрішня назва організації "Команда И".

Згідно з отриманими даними, Агенція працює на замовлення адміністрації російського диктатора Володимира Путіна. Керує нею політтехнолог Ілля Гамбашидзе, а куратором нібито є перший заступник керівника адміністрації Сергій Кірієнко.

Як з'ясували журналісти, задача організації – розповсюдження дезінформації, щоб дискредитувати Україну, її керівництво, самих українців і лідерів країн-союзниць. Агенція активно просуває інтереси РФ і тих іноземних політиків, які з ними згодні.

Як стверджують розслідувачі, команда Гамбашидзе працює на трьох напрямках:

моніторинг – 24 людини щоденно аналізують усі новини проти та на підтримку РФ, дописи політиків та інших діячів;

аналітика – вивчають аудиторію та формують "темники" (закриті інструкції) для виконавців;

креатив – автори пишуть статті, створюють меми, картинки тощо з урахуванням журналістської стилістики певної країни.

До журналістів потрапило відео, на якому організація заявила, що французька розвідка викрила кампанію Doppelganger (двійник. – Ред.), тому приховуватися більше немає сенсу. Відео могли зняти після того, як у листопаді 2023 року влада Франції заявила, що ця компанія створює сайти-двійники відомих медіа: Le Monde та Der Spiegel. На них постили антиукраїнські публікації.

Меta назвала Doppelganger "наймасштабнішою російською спецоперацією, з якою їй довелось стикатися з 2017 року". До того ж за американськими розвідданими, до компанії була залучена ще одна співробітниця Путіна Софія Захарова з управління з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктури звʼязку.

Згідно з отриманими даними, з січня до квітня 2024 року АСД виробила 39 899 одиниці контенту: 31 059 постів у соцмережах, 4641 відео, 1455 статей, 2516 мемів і графіків, 238 фейків (спецповідомлень). Займається організація також підробкою офіційних документів та їх розповсюдженням. Наприклад, пресрелізи МЗС Німеччини або Митної служби Польщі.

Українські документи російська "фабрика тролів" також підробляла. У витоку документів знайдено нібито наказ Міноборони на "зачистку". Також прикріплений документ про те, що на борту літака Іл-76 нібито не було українських військовополонених. Мета – звинуватити керівництво України у цензурі та приховуванні правди про катастрофу, йдеться у супровідних документах.

Також журналісти знайшли фейкові накази головкома Олександра Сирського.

Команда також доклала зусиль до розвитку та просування "політичного руху" прокремлівського політика Віктора Медведчука – Другая Украина. Офіційно Медведчук заявив про створення "руху" в січні 2023 року, а зареєстрована організація була через пів року.

У файлі "Другая_Украина_Комплексное_сопровождение_в_Интернете" з витоку АСД прописані основні цілі та завдання організації, ідеологія і навіть оцінена ефективність. Медведчуку відведена роль "послідовного борця за мирне майбутнє України".

Серед інших тем, над якими працювали прокремлівські агенти, були мобілізація в Україні, контрнаступ, втрати, обмеження свободи слова під час воєнного стану, проблеми з військовою допомогою та корупція, відносини Володимира Зеленського з Петром Порошенком, Віталієм Кличком та іншими. Як про це писати, висвітлювалося в методології, яку розробили пропагандисти.

Російських ботів неодноразово видавало незнання української мови та проблеми з перекладом. Українці в мережі багато разів помічали нібито офіційні повідомлення, документи та заяви з купою помилок. Наприклад, журналісти знайшли інфографіку, що мала сприяти розколу українського суспільства, але в мережі одразу помітили помилки.

Діяльність ботів ретельно фіксувалася. Велася таблиця з датою написання посту чи іншого контенту, платформи, на якій він розміщений, скриншотами публікації та іншими даними. Частина публікацій вже видалена, але деякі помітили українські спецслужби. Усього з січня по квітень 2024 року команда Гамбашидзе опублікувала майже 34 млн коментарів в мережі.

На додачу до цього команда АСД знімала та викладала в мережу фейкові сюжети про українців для європейців. Як йдеться в документах, авторство одного з таких відео приписали німецькому виданню Bild.

В ньому розповідалося про те, що українські біженці нібито намагалися спалити прапор РФ, але підпалили будинок німців, які дали їм притулок. Але ще у травні 2022 року проєкт StopFake довів, що це фейк. А з витоку документів відомо, що просуванням на європейську аудиторію цього відео займалася саме команда Гамбашидзе.

Серед інших фейків, які також постила АСД, в документах були знайдені наступні:

торгівля у даркнеті українськими дітьми, яких зі Львова відправляли до ЄС;

українці, перебуваючи в Європі, вступають в ІДІЛ;

мем із зображенням Володимира Зеленського, який поширив у соцмережі Ілон Маск.

Також АСД намагалася вплинути на парламентські вибори у ЄС в червні 2024 року, провівши контркампанію проти президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та інших.

В Німеччині кремлівські агенти намагалися досягнути того, щоб влада та мешканці перестали підтримувати українців. Просували наративи, що США нібито використовує Німеччину в економічній та гібридній війні з Росією. У Франції ситуація була схожою.