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Фигурант "янтарного дела" Розенблат не проходит в Раду

Фигурант "янтарного дела" Розенблат не проходит в Раду - Фото
Борислав Розенблат Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
22.07.2019, 15:48

Нардеп проиграл кандидату от Слуги народа

Нардеп 8-го созыва Верховной Рады, фигурант так называемого "янтарного дела" Борислав Розенблат проиграл на выборах в качестве самовыдвиженца в избирательном округе №62 в Житомирской области. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов от Центральной избирательной комиссии.

Победил в этом округе кандидат от президентской партии Слуга народа Игорь Герасименко – он набрал 47,7% (38 049 голосов). У Розенблата - 6,6% (5 279 голосов).

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15 июня Розеблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу".

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Борислав Розенблат выборы
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