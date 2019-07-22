Фигурант "янтарного дела" Розенблат не проходит в Раду

Нардеп 8-го созыва Верховной Рады, фигурант так называемого "янтарного дела" Борислав Розенблат проиграл на выборах в качестве самовыдвиженца в избирательном округе №62 в Житомирской области. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов от Центральной избирательной комиссии.
Победил в этом округе кандидат от президентской партии Слуга народа Игорь Герасименко – он набрал 47,7% (38 049 голосов). У Розенблата - 6,6% (5 279 голосов).
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15 июня Розеблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу".
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