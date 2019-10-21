Фигурантов дела Гладковского хотят освободить от ответственности

Игорь Гладковский (скриншот с видео)

Прокуратура просит суд освободить от ответственности фигурантов дела о хищениях в оборонной сфере Андрея Рогозу и Виталия Жукова в связи с уплатой ими налогов. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Украинской правды.

"По результатам расследования 26.07.2019 в Шевченковский районный суд Киева направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности Ж. и Р.... на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, а именно в связи с уплатой налогов", - говорится в ответе Генпрокуратуры.

Как отмечает издание, статья, которая позволила Жукову и Рогозе избежать наказания, предполагает, что нарушители должны были заплатить налоги и возместить убытки до того, как им объявят подозрение.

2 апреля 2019 г в ГПУ сообщили о том, что Жукову и Рогозе, которые были фактическими владельцам предприятия Оптимумспецдеталь, объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 миллиона гривен.

В том же сообщении ГПУ отметила, что Жуков и Рогоза в полном объеме возместили ущерб, нанесенный госбюджету, до окончания досудебного расследования, поэтому мера пресечения им не избиралась.

В схеме в ОПК, по данным проекта Наші гроші, участвовали на тот момент замсекретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь, несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, а также директора оборонных заводов.

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