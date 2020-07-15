Фигуранты громкого расследования о пророссийских telegram-каналах атакуют автора

По словам автора статьи, ее Facebook-страницу атаковали фейковые и реальные пользователи, а саму журналистку - облили грязью

После публикации резонансного расследования о влиянии telegram-каналов на народных депутатов Слуги народа автора статьи журналистку Любовь Величко начали атаковать в Facebook и поливать грязью. Об этом она сообщила в Facebook.

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Публикация-расследование было выпущено 13 июля одновременно на трех медиаплатформах: LIGA.net, TEXTY.org.ua и на официальном сайте Института массовой информации. Ее автор Любовь Величко проанализировала более 10 000 сообщений из пяти самых популярных у депутатов фракций Слуга народа telegram-каналов: Легитимный, Резидент, Темный рыцарь, Макс Бужанский и Dubinsky.pro.

В частности, она пришла к выводу, что два канала - Резидент и Легитимный - управлялись из России. Администраторы и пользователи этих telegram-каналов писали о президенте РФ Владимире Путине и Кремле исключительно в нейтральном или положительном ключе, называя российско-украинскую войну "гражданской", а террористические организации ЛДНР - "непризнанными республиками".

14 июля, на следующий день после выхода публикаций, оба канала разместил по четыре новости, в которых администраторы и владельцы пытались убедить участников чатов, что эти telgram-каналы не управляются из России. Поддержать эти группы решили и другие каналы, о которых в расследовании не упоминалось: ЗеРада, Klymenko Time, Женщина с косой, Картель, Наглый Наблюдатель и Тень на плетень. По мнению Величко, это свидетельствует о том, что эти telegram-каналы также могли администрироваться из России.

"После публикации расследования мою Facebook-страницу атаковали реальные и фейковые пользователи. Эти комментаторы в течение суток обливали меня нецензурной бранью, угрожали найти и наказать за такие расследования. Параллельно в личных сообщениях я получала угрозы и проклятия с тем, чтобы я больше не писала на темы, связанные с глубиной войны РФ против Украины ", - отметила журналистка в комментарии для LIGA.net.

Приняла участие в обсуждении публикации и жена видеоблогера и главы партии имени себя Анатолия Шария - Ольга Шарий. Она опубликовала на своем ютуб-канале видео, в котором, используя нецензурные выражения, прокомментировала свой взгляд на статью, telegram-каналы и медиаресурсы.

По словам Величко, ее работа очень невыгодна российским спецслужбам, поэтому они пристально следят за подобными темами и давят, обливая ложью. "Но мне плевать. Я буду работать и дальше, потому что я люблю Украину ", - добавила она.

13 июля на LIGA.net была размещена публикация под названием "Медиагигиена. Сытник - исчадие ада, а Путин - мудрый. Что Telegram-каналы вбивают в голову нардепам".

Дарья Мостовая

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