Фигурируют и другие нардепы. Сытник прокомментировал дело НАБУ о взятке за законопроект

По словам директора НАБУ, до того как бюро подготовило сообщение о деле произошла утечка информации

В ходе расследования дела о возможной взятке за внесение поправок в законопроект об управлении отходами, произошла утечка информации. Тем не менее Национальное антикоррупционное бюро продолжает работать, в деле фигурируют народные депутаты. Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник в программе Свобода слова.

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"К сожалению, случилось то, что часто мешает расследованию – произошла определенная утечка процессуальной информации до того, как мы дали традиционный комментарий по этой ситуации", – сказал Сытник.

Он отметил, что сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП работают по этой ситуации.

"На сегодняшний день действительно есть один человек, который является подозреваемым. Но это пока только предварительные выводы. И по делу также проходят другие подозреваемые. В том числе те лица, которые имеют особый статус, соответственно – относительно них подозрения должны подписываться специально уполномоченными лицами. Сейчас продолжается работа, есть контакт с Офисом генерального прокурора. И в ближайшее время мы официально прокомментируем эту ситуацию", – рассказал глава НАБУ.

На уточняющий вопрос о том, имеет ли он в виду народных депутатов, говоря о специальном статусе, Сытник ответил: "Ну конечно".

13 сентября СМИ со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что НАБУ якобы разоблачило на взятке помощника нардепа фракции Слуги народа Александра Юрченко, но пока не задержало его.

13 сентября СМИ со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что НАБУ якобы помощника нардепа фракции Александра Юрченко, но пока не задержало его. По информации внефракционного нардепа Гео Лероса , НАБУ уже задержало помощника Юрченко, а до этого – "вело его не один месяц". По словам Лероса, взятка составляла $13 000 из $200 000, которые тот якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

По информации внефракционного нардепа , НАБУ уже задержало помощника Юрченко, а до этого – "вело его не один месяц". По словам Лероса, взятка составляла $13 000 из $200 000, которые тот якобы должен был получить за законопроект, связанный с бытовыми отходами. В Офисе генпрокурора говорили, что "информация носит провокационный характер, и что в ОГП материал не получали", а также, что сообщение о подозрении народным депутатам готовит генеральный прокурор, а не НАБУ.

В Офисе генпрокурора говорили, что "информация носит провокационный характер, и что в ОГП материал не получали", а также, что сообщение о подозрении народным депутатам готовит генеральный прокурор, а не НАБУ. 14 сентября журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники рассказал детали дела.

Наталия Медведева

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