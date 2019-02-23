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23.02.2019, 21:00

Филарет - греко-католикам о литургии в Софии Киевской: Это опасно

Филарет - греко-католикам о литургии в Софии Киевской: Это опасно - Фото
Филарет и Святослав (фото - пресс-служба УПЦ КП)

Почетный патриарх Православной церкви Украины просит греко-католиков отказаться от намерения проводить богослужение "в центре украинского православия"

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Вчера, 22 февраля, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет призвал предстоятеля Украинской греко-католической церкви патриарха Святослава отказаться от запланированного боголслужиння в Софийском соборе, которое может вызвать "сопротивление со стороны православных украинский". Его письмо обнародовано на сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По его словам, "это необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия - соборе Святой Софии", и может "нарушить межконфессиональный диалог в Украине". 

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"Есть опасность, что эту ситуацию для проведения провокаций может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу. Это событие похоже на то, если бы кто-то из православных предстоятелей совершил Божественную литургию в соборе святого апостола Петра в Риме", - добавляет патриарх.

Кроме того, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний анонсировал встречу с предстоятелем УГКЦ патриархом Святославом для обсуждения "вопросов, касающихся двух церквей". Пресс-служба ПЦУ сообщила, что встреча планируется сразу после того, как глава УГКЦ вернется из заграничной командировки. 

Ранее, 18 февраля, патриарх Святослав написал в своем Facebook о намерении провести прощу и праздничную литургию в соборе Святой Софии в Киеве на церковный праздник Благовещение 7 апреля. Он сказал, что получил соответствующее разрешение от министра культуры Евгения Нищука

Ссылка на сайт УГЦК, которую прикрепил к сообщению Святослав, в данный не работает.

Министерство культуры в свою очередь заявило, что не давало разрешения на богослужения в Софийском соборе УГКЦ.

"По состоянию на сегодня Минкультуры не предоставляло никакого разрешения на богослужения в Софийском соборе УГКЦ и считает, что осуществление подобных мероприятий наносит непоправимый вред памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказано в заявлении. 

В Минкульте подчеркнули, что Софийский собор как объект Национального заповедника София Киевская "требует особого режима эксплуатации, несовместимого с условиями постоянно действующего храма, может использоваться для проведения богослужений или других мероприятий исключительно в дни выдающихся государственных или церковных событий по письменному разрешению Минкультуры".

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Теги: религия, церковь, филарет, софия киевская, софийский собор, угкц, евгений нищук, епифаний, Минкульт, святослав, пцу
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