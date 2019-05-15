Филарет: Нет оснований для того, чтобы забрать томос

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нет оснований, чтобы забрать у Украины томос об автокефалии ПЦУ. Об этом в интервью Радио Свобода заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет.

"Я думаю, что существование Киевского патриархата внутри Украины не нарушает томос. Потому что представитель Константинопольского патриархата Эммануил сказал, что "вы сейчас - часть Константинопольского патриархата, а когда вы получите томос об автокефалии ... Церковь автокефальная независимая и поэтому можете делать все, что вы хотите". Чего мы хотим - мы хотим объединить украинское православие в одну церковь", - сказал Филарет.

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Он добавил, что украинская православная церковь не претендует на признание патриархата "за пределами Украины".

"Для того, чтобы нам объединиться, нам надо сохранять украинскую церковь как патриархат, но только в пределах Украины. Мы за пределами Украины не претендуем на признание нас как патриархата. И поэтому оснований для того, чтобы отобрать томос, нет. Потому что мы признаем себя извне как киевская митрополия", - отметил Филарет.

Ранее он сказал, что зего отказ от статуса патриархата перед объединительным собором 15 декабря 2018 года был "чисто ситуативным", и что сейчас Киевский патриархат продолжает существовать.

8 мая Филарет разослал епископам ПЦУ письмо на бланках УПЦ КП, пригласив их на "братскую встречу" 14 мая. Предстоятеля ПЦУ Епифания не позвал. Филарет объявил, что УПЦ КП, о самороспуске которой сообщили 15 декабря 2018 года перед поместным собором, все еще существует. Епифаний считает, что возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата - это изоляция, потеря томоса и всех достижений церковной независимости.