Филарет об интервью России24: Мир услышал правду

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почетный патриарх Филарет заявил, что российский пропагандистский канал Россия24 корректно передал его высказывания в интервью, благодаря чему "мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду". Об этом Филарет сказал в интервью Hromadske.

"Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу", - сказал почетный патриарх.

При этом он отметил, что украинские каналы "перекручивают" его слова. По мнению Филарета, украинские СМИ в основном "направлены на уничтожение Киевского патриархата".

"Он (канал Россия24, - ред.) не поддерживает (КП, - ред.), но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду", - сказал Филарет.

В то же время, почетный патриарх отметил, что возможно "ошибся в том, что дал интервью такому каналу".

Ранее Филарет дал интервью российским пропагандистам Россия 24 и выступил против Томоса и Православной церкви Украины.