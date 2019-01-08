Филарет пояснил, когда ПЦУ получит статус патриархата

Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Православная церковь в Украине приобретет статус патриархата после объединения со всей бывшей УПЦ МП и после признания ее автокефалии всем мировым православием. Такое мнение выразил почетный патриарх Филарет на божественной литургии в Михайловском соборе, передает УНИАН.

"Сегодня мы признаны как митрополия, потому митрополит Епифаний является предстоятелем Киевской митрополии, но мы же патриархат. Разве мы от патриархата отказываемся? Не отказываемся мы от патриархата, он пока что не признается вселенским православием", - сказал Филарет, и подчеркнул, что он убежден - украинскую церковь в свое время будет признана как патриархат.

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Он отметил, что в Украине все еще существует Московский патриархат и "надо объединиться с ним, но это не так просто". Почетный патриарх убежден, что настоящее объединение будет тогда, когда все парафии и епархии Московского патриархата объединятся в одну украинскую православную церковь.

"Надо иметь мудрость, надо иметь терпение, быть настойчивыми и знать дорогу, по которой мы должны идти. А какая дорога наша? Первое - объединить украинской православие в одну украинскую православную церковь. Второе - чтобы все православные церкви, не только Константинопольский патриархат, а и все остальные признали автокефалию поместной Православной церкви в Украине", - рассказал Филарет.

Также Филарет подчеркнул, что есть предстоятель Украинской православной церкви, но он остается патриархом.