Филарет пришел на съезд Батькивщины

Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Патриарх Филарет присутствует на съезде партии Батькивщина, на котором планируется выдвижение ее лидера Юлии Тимошенко кандидатом в президенты, передает корреспондент LIGA.net.

Он призвал партию способствовать единению украинцев. Филарет подчеркнул, что "враги знают слабость украинцев - мы часто разъединены".

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"Они не хотят, чтобы мы были государством, поэтому они на этом играют. Если мы хотим иметь свободное и независимое государство, нам нужно объединяться", - сказал он.

Филарет считает, что в 1992 году Москва сознательно разделила украинскую церковь, из-за чего "теперь имеем негативные последствия”.

"Украина проходит испытание оружием и украинский народ доказал, что он готов бороться за свою землю", - подчеркнул он.

По его словам, правда в войне с Россией на стороне Украины: “Если с нами правда, то с нами Бог, а там где Бог, там всегда победа”. Филарет убежден, что именно поэтому Украина получила томос.

После своего выступления он покинул съезд.

Патриарх Филарет мог стать главой РПЦ, но из-за его подписи под увольнением председателя совета по делам религий Харчева, КГБ выбрало "своего ставленника" Алексия.