Филарет вручил Порошенко орден

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Патриарх Филарет вручил президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Вручение состоялось в Ровно после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе.

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По словам Филарета, орденом президента наградили еще 15 декабря во время объединительного собора украинских церквей в Софии Киевской. Тогда было принято решение наградить президента, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и "еще некоторых активных деятелей, которые принимали активное участие в получении томоса об автокефалии", отметил Филарет.

Ранее, 8 января, Порошенко присвоил Филарету звание Герой Украины.