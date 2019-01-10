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10.01.2019, 14:48

Филарет вручил Порошенко орден

Филарет вручил Порошенко орден - Фото
Скриншот с видео

Вручение состоялось в Ровно после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе

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Патриарх Филарет вручил президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви. 

Вручение состоялось в Ровно после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе.

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По словам Филарета, орденом президента наградили еще 15 декабря во время объединительного собора украинских церквей в Софии Киевской. Тогда было принято решение наградить президента, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и "еще некоторых активных деятелей, которые принимали активное участие в получении томоса об автокефалии", отметил Филарет.

Ранее, 8 января, Порошенко присвоил Филарету звание Герой Украины.

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Теги: томос, петр порошенко, автокефалия, филарет, орден
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