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15.05.2019, 08:20

Филарет заявил, что Епифаний "угоден Москве"

Филарет заявил, что Епифаний "угоден Москве" - Фото
Филарет (фото - пресс-служба АП)

Раз РПЦ не критикует митрополита Епифания, она довольна его действиями, считает почетный патриарх ПЦУ

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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил у себя в Facebook, что предстоятель ПЦУ Епифаний "угоден Москве".

"Какая реакция Москвы на события в УПЦ?
1. Москва довольна положением дел в УПЦ. То, чего она не могла достичь различными усилиями, достигает сейчас делами нынешнего предстоятеля УПЦ.
2. Никакой критики в адрес митрополита Епифания нету. Значит, Москве угодно такое руководство", - написал Филарет.

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Он утверждает также, что переход приходов УПЦ МП в ПЦУ (которую Филарет назвал Украинской православной церковью) замедлился "или вовсе прекратился", а перехода архиереев УПЦ МП не было после получения томоса об автокефалии.

8 мая Филарет разослал епископам ПЦУ письмо на бланках УПЦ КП, пригласив их на "братскую встречу" 14 мая. Епифания не позвал.

10 мая Филарет объявил, что УПЦ КП, о самороспуске которой сообщили 15 декабря 2018 года перед поместным собором, все еще существует. Епифаний считает, что возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата - это изоляция, потеря томоса и всех достижений церковной независимости.

15 декабря на соборе Филарет не выдвигался на должность митрополита Киевского Православной церкви в Украине, которому Вселенский патриархат вручит томос об автокефалии. После своего избрания предстоятелем Православной церкви Украины Епифаний в обращении к людям, собравшимся на Софийской площади, объявил Филарета духовным наставником Православной церкви Украины, который "будет и дальше почетным действующим пожизненно (наставником), помогающим нам совместно строить нашу единую поместную украинскую православную церковь".

В обращении в Facebook Филарет заявил, что отказ от статуса патриархата перед собором был "чисто ситуативным".

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Теги: упц кп, упц мп, филарет, епифаний, пцу
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