Филарет заявил о необходимости переписать "греческий" устав ПЦУ

Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что его не удовлетворяет "греческий" устав церкви, написанный Вселенским патриархатом. Филарет считает, что его нужно заменить на "украинский" устав. Об этом он сказал в интервью Главкому.

Филарет говорит, что новый устав ПЦУ нужно принять на следующем поместном соборе.

Реклама

"Не Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, потому что мы сейчас пользуемся этим уставом, греческим уставом. Нам как автокефальной церкви надо иметь свой украинский устав, который должны утвердить на поместном соборе. Поэтому мы ждем созыва собора УПЦ, на котором надо принять устав нашей церкви", - сказал Филарет.

По его словам, прежде всего в уставе нужно предусмотреть не три, как сейчас, а 12 постоянных членов синода.

При этом Филарет утверждает, что это не противоречит позиции Константинополя.

"Они нам сказали так: пока принимайте устав, который мы вам предлагаем, а когда получите томос, вы - автокефальная церковь, и вы принимайте такой устав, который нужен вам. Мы действуем законно, не против Вселенского патриархата", - заявил почетный патриарх.

Ранее на сайте президента обнародовали историческое соглашение между Украиной и Вселенским патриархатом о сотрудничестве и взаимодействии, подписание которого в ноябре 2018 года стало важным этапом создания в Украине поместной автокефальной православной церкви.