Financial Times: ЕС выделит Украине кредит до 40 млрд евро без участия США

Финансовую помощь ЕС планирует согласовать в ближайшие недели, чтобы успеть до конца года

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Евросоюз готовится предоставить Украине до 40 млрд евро новых кредитов до конца 2024 года без участия США после провала плана стран G7 по использованию замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех человек, которые участвовали в переговорах.

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По словам собеседников, в Брюсселе обеспокоены тем, что Венгрия может помешать блоку дать гарантии, которые нужны США для участия в схеме с замороженными российскими активами. Правительство Виктора Орбана пыталось отложить принятие решения до выборов в США 5 ноября.

Работа над альтернативной помощью, по данным Financial Times, начнется в ближайшие недели. Средства необходимы, так как, по прогнозу Международного валютного фонда и Киева, Украина в 2025 году может столкнуться с дефицитом финансирования в размере $38 млрд.

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В проекте, с которым ознакомилось издание, сказано, что к концу года ЕС привлечет для Украины "неопределенное количество миллиардов долларов в виде кредитов". Для принятия решения потребуется большинство голосов, а не единогласное решение – это лишит Венгрию права вето, уточнили в FT.

По словам чиновников, сумма помощи может составить от 20 до 40 млрд евро. Окончательно она будет установлена ​​Еврокомиссией после консультаций с государствами-членами. Работу планируют начать в ближайшие недели, так как пакет поддержки для Украины истекает в конце года.

"Необходимо срочно принять предложения до конца октября, чтобы заем Союза мог быть выдан до конца 2024 года для будущих выплат траншам", — говорится в предложении.

Для погашения кредита все равно будут использовать доходы от замороженных российских активов в размере 2,5-3 млрд евро в год. Сейчас эти доходы направляют в Украину через бюджет ЕС, пишет Financial Times.

12 июня лидеры стран Большой семерки согласовали выделение Украине до конца 2024 года $50 миллиардов. В августе немецкий Бундестаг заявил, что что Германия хочет перейти от выделения собственных финансов на помощь Украине к инициативе в $50 млрд.

В то же время США потребовали гарантий от ЕС, что российские активы останутся замороженными. Еврокомиссия предложила продлить санкции с полугода до 36 месяцев или даже сроком на пять лет. Однако Орбан выступил против и продолжает блокировать продление, сообщают собеседники FT, знакомые с его точкой зрения.