Financial Times: ЄС виділить Україні до 40 млрд євро без участі США

Фінансову допомогу ЄС планує узгодити найближчими тижнями, щоб встигнути до кінця року

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Євросоюз готується надати Україні до 40 млрд євро до кінця 2024 року без участі США після провалу плану країн G7 щодо використання заморожених російських активів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на трьох осіб, які брали участь у переговорах.

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За словами співрозмовників, у Брюсселі стурбовані тим, що Угорщина може завадити блоку дати гарантії, які потрібні США для участі у схемі із замороженими російськими активами. Уряд Віктора Орбана намагався відкласти ухвалення рішення до виборів у США 5 листопада.

Робота над альтернативною допомогою, за даними Financial Times, розпочнеться найближчими тижнями. Кошти необхідні, оскільки, за прогнозом Міжнародного валютного фонду та Києва, Україна в 2025 році може зіткнутися з дефіцитом фінансування у розмірі $38 млрд.

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У проєкті, з яким ознайомилося видання, сказано, що до кінця року ЄС залучить для України "невизначену кількість мільярдів доларів у вигляді кредитів". Для ухвалення рішення потрібна більшість голосів, а не одноголосне рішення – це позбавить Угорщину права вето, уточнили у FT.

За словами чиновників, сума допомоги може становити від 20 до 40 млрд євро. Остаточно вона буде встановлена ​​Єврокомісією після консультацій з державами-членами. Роботу планують розпочати найближчими тижнями, оскільки пакет підтримки для України спливає наприкінці року.

"Необхідно терміново прийняти пропозиції до кінця жовтня, щоб позика Союзу могла бути видана до кінця 2024 року для майбутніх виплат траншам", — йдеться у пропозиції.

Для погашення кредиту все одно використовуватимуть доходи від заморожених російських активів у розмірі 2,5-3 млрд євро на рік. Наразі ці прибутки спрямовують в Україну через бюджет ЄС, пише Financial Times.

12 червня лідери країн Великої сімки погодили виділення Україні до кінця 2024 року $50 мільярдів. У серпні німецький Бундестаг заявив, що Німеччина хоче перейти від виділення власних фінансів на допомогу Україні до ініціативи $50 млрд.

Водночас США вимагали гарантій від ЄС, що російські активи залишаться замороженими. Єврокомісія запропонувала продовжити санкції з пів року до 36 місяців чи навіть терміном на п'ять років. Проте Орбан виступив проти і далі блокує продовження, повідомляють співрозмовники FT, знайомі з його думкою.