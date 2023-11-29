Финансировали армию Ирана и боевиков: США ввели санкции против ряда организаций

США ввели новый пакет санкций против физических лиц и организаций, обеспечивавших финансовую прибыль иранского режима и армии

Иран (Фото: ЕРА)

США ввели новый пакет санкций против физических лиц и организаций, обеспечивавших финансовую прибыль иранского режима и армии. Об этом написала пресс-служба Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

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Как отметили в ведомстве, 29 ноября OFAC ввел санкции против более 20 физических и юридических лиц за их участие в финансовых схемах в пользу:

→ Министерства обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Ирана;

→ Генерального штаба ВС Ирана;

→ Корпуса стражей исламской революции – Сил Кудс.

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В материале уточняется, что через эти схемы Иран получал миллиардные прибыли через продажу товаров. Эти средства шли на финансирование деятельности Ирана по дестабилизации в регионе, а также поддержки ряда прокси-группировок, в том числе ХАМАС и Хезболлы, написали в ведомстве.

В частности, в Минфине США отметили, что режим в Иране использует сети подставных компаний и брокеров для осуществления незаконной коммерческой деятельности и использования международной финансовой системы.

Как отметила пресс-служба, среди компаний, обеспечивающих доходы на военные нужды режима, указаны компании из Гонконга и ОАЭ – они обеспечивают продажи на миллиарды долларов клиентам в Европе и Восточной Азии.