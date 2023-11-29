Фінансували армію Ірану та бойовиків: США ввели санкції проти низки організацій
США запровадили новий пакет санкцій проти фізичних осіб і організацій, які забезпечували фінансовий прибуток іранського режиму й армії. Про це написала пресслужба Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
Як зазначили у відомстві, 29 листопада OFAC запровадив санкції проти понад 20 фізичних та юридичних осіб за їх участь у фінансових схемах на користь:
→ Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Ірану;
→ Генерального штабу ЗС Ірану;
→ Корпусу вартових ісламської революції – Сил Кудс.
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У матеріалі уточнюється, що через ці схеми Іран отримував мільярдні прибутки через продаж товарів. Ці кошти йшли на фінансування діяльності Ірану щодо дестабілізації в регіоні, а також підтримки низки проксі-угруповань, зокрема ХАМАС і Хезболли, написали у відомстві.
Зокрема у Мінфіні США зауважили, що режим в Ірані використовує мережі підставних компаній і брокерів для здійснення незаконної комерційної діяльності та використання міжнародної фінансової системи.
Як зазначила пресслужба, серед компаній, які забезпечують доходи на військові потреби режиму, вказані компанії з Гонконгу та ОАЕ – вони забезпечують продаж на мільярди доларів клієнтам у Європі та Східній Азії.
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