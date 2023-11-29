Саудівська Аравія пропонує Ірану інвестиції в економіку задля обмеження війни між Ізраїлем і ХАМАС

Саудівська Аравія запропонувала Ірану посилити співпрацю між країнами та інвестувати в його економіку

Президент Ірану Ебрагім Раїсі (Фото: ЕРА)

Саудівська Аравія запропонувала Ірану посилити співпрацю між країнами та інвестувати в його економіку, якщо Ісламська республіка не дозволить "перетворити війну між Ізраїлем і ХАМАС на більш масштабний конфлікт". Про це написало видання Bloomberg із посиланням на слова арабських та західних чиновників, які знайомі з цим питанням.

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За словами співрозмовників, пропозиція була зроблена безпосередньо і в різний спосіб після нападу ХАМАС на Ізраїль минулого місяця і подальшої війни в Газі.

Як зазначило видання, можливість глибшої взаємодії також з'явилася під час зустрічі між президентом Ірану Ебрагімом Раїсі й спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом під час саміту в Ер-Ріяді у листопаді.

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Також, за даними Bloomberg, помічник держсекретаря США Барбара Ліф заявила, що Вашингтон працює з Саудівською Аравією та іншими арабськими союзниками, щоб зупинити Тегеран від "озброєння" конфлікту з метою зміцнення так званої осі опору, яка охоплює збройні угруповання від Лівану і палестинських територій до Іраку, Сирії та Ємену.

Представник МЗС Саудівської Аравії й прессекретар посольства країни у Вашингтоні не змогли негайно відповісти на прохання про коментар, йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначили, що поки неясно, наскільки серйозно Тегеран сприйняв пропозиції Ер-Ріяда.

Представник адміністрації Байдена Кірбі заявив, що Іран є співучасником нападу ХАМАС на Ізраїль, хоча Білий дім не має доказів цього.

15 листопада на переговорах у Сан-Франциско американський президент Байден, як очікується, закличе главу Китаю використати свій вплив, щоб переконати Іран не нарощувати ескалацію у війні ХАМАС з Ізраїлем.

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