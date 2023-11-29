Саудовская Аравия предлагает Ирану инвестиции для ограничения войны между Израилем и ХАМАС

Саудовская Аравия предложила Ирану усилить сотрудничество между странами и инвестировать в его экономику

Президент Ирана Эбрагим Раиси (Фото: ЕРА)

Саудовская Аравия предложила Ирану усилить сотрудничество между странами и инвестировать в его экономику, если Исламская республика не позволит "превратить войну между Израилем и ХАМАС в более масштабный конфликт". Об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на слова арабских и западных чиновников, знакомых с этим вопросом.

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По словам собеседников, предложение было сделано непосредственно и разными способами после нападения ХАМАС на Израиль в прошлом месяце и последующей войны в Газе.

Как отметило издание, возможность более глубокого взаимодействия также появилась во время встречи между президентом Ирана Эбрагимом Раиси и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом во время саммита в Эр-Рияде в ноябре.

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Также, по данным Bloomberg, помощник госсекретаря США Барбара Лиф заявила, что Вашингтон работает с Саудовской Аравией и другими арабскими союзниками, чтобы остановить Тегеран от "вооружения" конфликта с целью укрепления так называемой оси сопротивления, охватывающей вооруженные группировки от Ливана и палестинских территорий до Ирака, Сирии и Йемена.

Представитель МИД Саудовской Аравии и пресс-секретарь посольства страны в Вашингтоне не смогли немедленно ответить на просьбу о комментарии, говорится в материале.

Журналисты отметили, что пока неясно, насколько серьезно Тегеран воспринял предложения Эр-Рияда.

Представитель администрации Байдена Кирби заявил, что Иран является соучастником нападения ХАМАС на Израиль, хотя у Белого дома нет доказательств этого.

15 ноября на переговорах в Сан-Франциско американский президент Байден, как ожидается, призовет главу Китая использовать свое влияние, чтобы убедить Иран не наращивать эскалацию в войне ХАМАС с Израилем.

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