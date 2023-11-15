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Лідер Ірану заявив, що країна не вступатиме у війну проти Ізраїлю на боці ХАМАС – Reuters

15.11.2023, 17:57
Лідер Ірану заявив, що країна не вступатиме у війну проти Ізраїлю на боці ХАМАС – Reuters - Фото
Ісмаїл Ганія (Фото: ЕРА)

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї передав "чіткий сигнал" лідеру ХАМАС Ісмаїлу Ганії під час їхньої зустрічі в Тегерані на початку листопада, що країна не буде вступати у війну проти Ізраїлю від імені ХАМАС. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на трьох іранських та хамасівських чиновників, які знають про переговори.

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Хаменеї сказав Ганії, що Іран – давній прихильник ХАМАС – продовжуватиме надавати групі свою політичну і моральну підтримку, але не втручатиметься безпосередньо, повідомили співрозмовники.

"Ви не попередили нас про напад на Ізраїль 7 жовтня, і ми не вступимо у війну від вашого імені", – сказав верховний лідер Ірану.

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Він тиснув на Ганію, щоб той змусив "замовкнути" ті голоси в палестинському угрупованні, які публічно закликали Іран і його потужного ліванського союзника Хезболла приєднатися до війни проти Ізраїлю на повну силу, повідомив агентству представник ХАМАС.

  • Представник адміністрації Байдена Кірбі заявив, що Іран є співучасником нападу ХАМАС на Ізраїль, хоча Білий дім не має доказів цього.
  • 15 листопада на переговорах у Сан-Франциско американський президент Байден, як очікується, закличе главу Китаю використати свій вплив, щоб переконати Іран не нарощувати ескалацію у війні ХАМАС з Ізраїлем.

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Уляна Кричковська
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війнаІранІзраїльХАМАСХезболлаАятола Алі ХаменейІсмаїл Ганія
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