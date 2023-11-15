Лидер Ирана заявил, что страна не вступит в войну против Израиля на стороне ХАМАС -Reuters

Верховный лидер Ирана передал четкий сигнал лидеру ХАМАС, что страна не будет вступать в войну против Израиля от имени ХАМАС

Исмаил Хания (Фото: ЕРА)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи передал "четкий сигнал" лидеру ХАМАС Исмаилу Хании во время их встречи в Тегеране в начале ноября, что страна не будет вступать в войну против Израиля от имени ХАМАС. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на трех иранских и хамасовских чиновников, знающих о переговорах.

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Хаменеи сказал Хании, что Иран – давний сторонник ХАМАС – продолжит оказывать группе свою политическую и моральную поддержку, но не будет вмешиваться напрямую, сообщили собеседники.

"Вы не предупредили нас о нападении на Израиль 7 октября, и мы не вступим в войну от вашего имени", – сказал верховный лидер Ирана.

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Он давил на Ханию, чтобы тот заставил "замолчать" те голоса в палестинской группировке, которые публично призвали Иран и его мощного ливанского союзника Хезболла присоединиться к войне против Израиля в полную силу, сообщил агентству представитель ХАМАС.

Представитель администрации Байдена Кирби заявил, что Иран является соучастником нападения ХАМАС на Израиль, хотя у Белого дома нет доказательств этого.

15 ноября на переговорах в Сан-Франциско американский президент Байден, как ожидается, призовет главу Китая использовать свое влияние, чтобы убедить Иран не наращивать эскалацию в войне ХАМАС с Израилем.

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