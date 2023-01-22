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Финляндия заморозила российские активы почти на 200 млн евро

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 10:14
Финляндия заморозила российские активы почти на 200 млн евро - Фото
Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Фото: EPA-EFE/JOHN MACDOUGALL)

В Финляндии заморожены российские активы почти на 200 млн евро. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финское Министерство иностранных дел.

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По информации представителя МИД Финляндии, речь идет об арестованных принадлежащих россиянам недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах.

Как отмечается, в Финляндии самый известный российский олигарх из санкционного списка ЕС – Геннадий Тимченко. Он является одним из владельцев в Хельсинки арены Helsinki-halli (бывшая Hartwall Arena).

Делами замороженных активов в Финляндии занимается Управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму 187 млн евро.

"Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность", – пояснил начальник отдела санкций МИД Пиа Саариваара.

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Наталія Медведєва
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санкции война Финляндия геннадий тимченко
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