Финляндия заморозила российские активы почти на 200 млн евро
В Финляндии заморожены российские активы почти на 200 млн евро. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финское Министерство иностранных дел.
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По информации представителя МИД Финляндии, речь идет об арестованных принадлежащих россиянам недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах.
Как отмечается, в Финляндии самый известный российский олигарх из санкционного списка ЕС – Геннадий Тимченко. Он является одним из владельцев в Хельсинки арены Helsinki-halli (бывшая Hartwall Arena).
Делами замороженных активов в Финляндии занимается Управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму 187 млн евро.
"Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность", – пояснил начальник отдела санкций МИД Пиа Саариваара.
- 20 января Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн евро.
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