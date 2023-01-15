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Президент Финляндии: Путин пошел ва-банк – поставил все на войну, хоть не может выиграть

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 08:41
Президент Финляндии: Путин пошел ва-банк – поставил все на войну, хоть не может выиграть - Фото
Фото: пресс-служба президента Финляндии

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что российский диктатор Владимир Путин в начале осени пошел ва-банк, объявив об аннексии четырех временно оккупированных областей Украины. Такое мнение он высказал в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

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"Я это расценил так, что он поставил все на войну, говоря о "навсегда". Он, как в покере, пошел ва-банк. Меня до сих пор волнует то, что мы имеем дело с тем, кто идет на все, не имея возможности все выиграть. Что значит, если ты проиграл, когда поставил все?" – сказал президент Финляндии.

Он добавил, что хуже всего в этой ситуации то, что окончания полномасштабной войны не видно.

Президент Финляндии считает, что остановить войну сможет только такое мирное соглашение, которое Украиной будет восприниматься как справедливое, а у России не будет вызывать желания отомстить.

Говоря о способе достижения мира для Украины, Ниинистё напомнил о советско-финской войне, после которой Финляндии пришлось пойти на значительные территориальные уступки в пользу СССР.

"Большинство финнов понимали, что опасность для нас велика, нам нужен был мир. Но отдать Карелию тогда было сложно. Только украинцы должны решить, что считать справедливым миром", – подчеркнул он.

Андрій Водяний
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війна Финляндия Саули Ниинистё
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