Фицо: От вступления Украины в ЕС для Словакии больше плюсов, чем негатива

Премьер Словакии повторил, что поддерживает евроинтеграцию Киева, но не может представить ее вступление в НАТО

Роберт Фицо (Фото: EPA)

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Украины в Европейском Союзе принесет его стране больше возможностей, чем негатива. Слова политика передает словацкая газета Dennik N.

Премьер снова предложил провести совместное заседание правительств Словакии и Украины.

Последний раз кабинеты министров двух стран встречались в 2024 году под Ужгородом, а до этого была еще одна встреча в словацком городе Михаловце. Фицо уже говорил о заинтересованности в совместной встрече в апреле 2025 года, однако она так и не состоялась.

Также политик повторил, что поддерживает членство Украины в ЕС, но не может представить ее вступление в НАТО. Он добавил, что Украина должна быть "максимально подготовлена".

Офис словацкого вице-премьера Петера Кмеца в своем анализе рекомендовал поддержать вступление Украины в ЕС: хотя интеграция Киева не предполагает, что Братислава начнет вносить в бюджет ЕС больше средств, чем получает из него, но страна потеряет часть финансирования от блока. В то же время это будет компенсировано экономическим ростом, отметили в ведомстве.