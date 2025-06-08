Фицо обещает блокировать санкции против России, которые "повредят национальным интересам"

Премьер заявил, что никогда не будет голосовать за санкции, которые "могут навредить" Словакии

Роберт Фицо (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна заблокирует какие-либо санкции Европейского Союза против Москвы, которые "повредят национальным интересам" Братиславы. Реакцию политика на недавнюю резолюцию словацкого парламента передает агентство Reuters.

Документ, принятый депутатами 5 июня, призывает правительство не поддерживать новые санкции против РФ. Фицо заявил, что Словакия хочет "оставаться конструктивной" в рамках Евросоюза, но назвал резолюцию "политическим инструментом с сильным посланием".

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Премьер заявил, что никогда не будет голосовать за санкции, которые "могут навредить" Словакии.

Также Фицо сказал, что не может поддержать никаких мер, которые бы остановили импорт российского ядерного топлива для словацких атомных электростанций.

"Я заинтересован быть конструктивным игроком в ЕС, но не на средства Словакии", – считает политик.

Словакия не блокировала предыдущие санкции Евросоюза, включая 17-й пакет ограничений, в частности, против теневого флота РФ, принятого в мае.