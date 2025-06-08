Фіцо обіцяє блокувати санкції проти Росії, які "зашкодять національним інтересам" Словаччини

Прем'єр заявив, що ніколи не голосуватиме за санкції, які "можуть нашкодити" Словаччині

Роберт Фіцо (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна заблокує будь-які санкції Європейського Союзу проти Москви, які "зашкодять національним інтересам" Братислави. Реакцію політика на нещодавню резолюцію словацького парламенту передає агенція Reuters.

Документ, ухвалений депутатами 5 червня, закликає уряд не підтримувати нові санкції проти РФ. Фіцо заявив, що Словаччина хоче "залишатися конструктивною" у межах Євросоюзу, але назвав резолюцію "політичним інструментом із сильним посланням".

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Прем'єр заявив, що ніколи не голосуватиме за санкції, які "можуть нашкодити" Словаччині.

Також Фіцо сказав, що не може підтримати жодних заходів, які б зупинили імпорт російського ядерного палива для словацьких атомних електростанцій.

"Я зацікавлений бути конструктивним гравцем у ЄС, але не коштом Словаччини", – вважає політик.

Словаччина не блокувала попередні санкції Євросоюзу, включно з 17-м пакетом обмежень, зокрема, проти тіньового флоту РФ, ухваленого у травні.