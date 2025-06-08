Фіцо обіцяє блокувати санкції проти Росії, які "зашкодять національним інтересам" Словаччини
Проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна заблокує будь-які санкції Європейського Союзу проти Москви, які "зашкодять національним інтересам" Братислави. Реакцію політика на нещодавню резолюцію словацького парламенту передає агенція Reuters.
Документ, ухвалений депутатами 5 червня, закликає уряд не підтримувати нові санкції проти РФ. Фіцо заявив, що Словаччина хоче "залишатися конструктивною" у межах Євросоюзу, але назвав резолюцію "політичним інструментом із сильним посланням".
Прем'єр заявив, що ніколи не голосуватиме за санкції, які "можуть нашкодити" Словаччині.
Також Фіцо сказав, що не може підтримати жодних заходів, які б зупинили імпорт російського ядерного палива для словацьких атомних електростанцій.
"Я зацікавлений бути конструктивним гравцем у ЄС, але не коштом Словаччини", – вважає політик.
Словаччина не блокувала попередні санкції Євросоюзу, включно з 17-м пакетом обмежень, зокрема, проти тіньового флоту РФ, ухваленого у травні.
- 4 червня джерела Bloomberg повідомили, що Єврокомісія 17 червня збирається представити проєкт постанови про заборону ввезення енергосировини з Росії до кінця 2027 року, включно з нульовою квотою на імпорт російського газу. Угорщина та Словаччина не зможуть ветувати це рішення.
Єврокомісія хоче заборонити укладання нових контрактів, а також купівлю газу з РФ на споті вже цього року, а до кінця 2027-го – розірвати всі довгострокові контракти.