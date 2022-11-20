Флотская группировка России в Средиземном море сейчас мощнее, чем в Черном – ВМС

По состоянию на 20 ноября количество кораблей РФ в Черном море и мощность их залпа меньше, чем силы российской флотской группировки в Средиземноморье. Такие данные сообщили в Военно-Морских силах Украины.

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Сегодня в Черном море на боевом дежурстве находятся восемь кораблей РФ, из которых только один является носителем крылатых ракет "калибр" с мощностью залпа четыре ракеты. В Азовском море на боевом дежурстве остаются два корабля.

В то же время в Средиземном море находятся 10 военных кораблей России, пять из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общей мощностью залпа 76 ракет.

27 февраля 2022 года Турция официально заявила, что вторжение России в Украину является войной и в соответствии с Конвенцией Монтре для военных кораблей РФ вход в Черное море из Средиземного закрывается.

6 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что "чем меньше будет российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море".

Сергій Бережний

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