Фонд помощи пострадавшим от насилия: виновные будут платить

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Кабинет министров создал фонд для предоставления социальной помощи пострадавшим от насильственных преступлений, который будет наполняться за счет взысканий с виновных. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в Telegram.

"Украина присоединяется к признанной мировой практике", - написал Гончарук. По данным премьера, в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 000 человек, и они нуждаются в усиленной защите и помощи. В Фонд будут поступать средства от штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора.

19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №0887, который усиливает ответственность за преступления против половой свободы детей и вводит реестр лиц, их совершивших.

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