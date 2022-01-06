Фото дня. Зеленский, Ермак и Демченко вместе отдыхают в Буковеле

В Буковеле президента Владимира Зеленского заметили в компании главы Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслана Демченко. Фото опубликовал главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

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Журналист сообщил, что фото было сделано 5 января. На снимке Зеленский и Ермак сидят рядом в кафе. Лица сидящего напротив не видно, но Бутусов, ссылаясь на свои источники, уверяет, что это Демченко.

Зеленский приехал в Буковель 4 января и, по данным журналистов, находится в отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где также был олигарх Игорь Коломойский с семьей. Пресссекретарь президента Сергей Никифоров заверил LIGA.net, что они не встречались.

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В ноябре 2021-го журналисты Схем опубликовали расследование о причастности Демченко к лоббированию харьковских соглашений. Также Демченко, по данным Минюста, подпадал под действие закона о люстрации, однако его все же назначили на должность в 2020 году. Ермак, ответственный за люстрационную проверку, сообщил Схемам, что результатам проверки Демченко присвоен гриф "для служебного пользования".

Зеленский сказал, что не увольняет Демченко, потому что обвинения против него – "чистая манипуляция", а за соглашения голосовала Рада, а не Демченко.

Перед Новым годом, 29 декабря 2021 года, украинцы избрали Зеленского разочарованием года в украинской политике. Данные опубликовал Центр Разумкова.

По информации СМИ, 4 января Зеленский приехал в Буковель и разместился в той же гостинице, где и олигарх Игорь Коломойский с семьей. В офисе президента сообщили, что они не встречались.

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Марина Тищенко

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