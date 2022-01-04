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Зеленский в Буковеле поселился в одном отеле с Коломойским. ОП: они не встречались

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 17:34
Зеленский в Буковеле поселился в одном отеле с Коломойским. ОП: они не встречались - Фото
Фото: radissonhotels.com

По информации источников Украинской правды, сегодня президент Владимир Зеленский приехал в Буковель и разместился в Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал LIGA.net, что Зеленский и Коломойский не встречались.

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Источники УП говорят, что президент поселился на том же 5 этаже, где гостит Коломойский. Семьи президента в отеле не видели.

Коломойский прокомментировал изданию это так: "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 еду (в город Днепр, – УП)".

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю президента Никифорову и советнику главы ОП Михаилу Подоляку.

Никифоров в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию УП сослался на пост на странице Зеленского в Facebook, где говорится, что он действительно находится в Буковели "для короткого зимнего отдыха", но не уточняется, в каком именно отеле остановился.

"Они не встречались", – написал Никифоров в ответ на уточняющий вопрос, встречался ли президент с Коломойским.

Зеленский в Буковеле поселился в одном отеле с Коломойским. ОП: они не встречались

В комментарии Цензор.нет Коломойский назвал одновременное с президентом прибывание в отеле "совпадением".

"Я только что покинул отель, уезжаю. Я заехал в Рэдисон 30 декабря. Насколько мне известно, президент остановился в другом крыле отеля, с отдельным входом и лифтом. Мы с президентом не виделись и не общались. Вчера мы ужинали в отеле, и не знали, что президент заехал. Я о прибытии Зеленского в отель узнал от журналиста Ткача, сегодня в 15.13. Ещё раз повторяю, что мы с Зеленским не общаемся, это совпадение".

  • Совет национальной безопасности и обороны может определить список людей, которые попадут в реестр олигархов, во время заседания, которое состоится 20-25 мая 2022 года. 

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Вадим Ребрина
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Сергей Никифоров игорь коломойский Владимир Зеленский Буковель
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