Fox News: Глава ФБР обнаружил секретные документы по расследованию связей Трампа с Россией

Найденные документы могут свидетельствовать о том, что ФБР играло роль в распространении нарратива о связях Трампа с РФ перед выборами, пишет медиа

Кэш Патель (Фото: Will Oliver/EPA)

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель обнаружил тысячи секретных документов по расследованию о связях американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Они рассказали, что Патель обнаружил документы в специальной комнате штаб-квартиры ФБР, где осуществляется сжигание конфиденциальных материалов. Было найдено несколько мешков для сжигания, которые были заполнены тысячами документов.

Одним из найденных в мешках документов было секретное приложение к окончательному отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема, содержащее основные разведывательные данные, которые он изучал.

Решение о рассекречивании приложения принимают директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, непосредственно Патель, директор Национальной разведки Тулси Габбард, генеральный прокурор Пэм Бонди и исполняющий обязанности директора Агентства национальной безопасности Уильям Хартман.

После этого документ передадут председателю Судебного комитета Сената Чаку Грассли, который его обнародует.

Собеседники проинформировали журналистов о части содержания секретного приложения – в том числе о том, что разведывательное сообщество США имеет надежные зарубежные источники, указывающие на то, что ФБР должно было сыграть роль в распространении истории о вероятном сговоре Трампа и России – еще до того, как бюро начало свое расследование.

Собеседник, знакомый с содержанием секретного приложения, рассказал, что, хотя на тот момент могло быть не совсем ясно, что означал этот сбор разведывательной информации, оглядываясь назад, можно сказать, что он "с тревожной точностью" предсказал следующий шаг ФБР.

"В конце концов публикация секретного приложения добавит большей правдивости утверждению о существовании скоординированного плана внутри правительства США, призванного помочь предвыборной кампании Хиллари Клинтон [кандидата от Демократической партии] разжечь споры о связях Трампа с Россией", — заявил он.

"Всего через несколько дней после получения этих данных ФБР запустило операцию "Ураган перекрестного огня" (Crossfire Hurricane)", — сообщил один из собеседников, добавив, что не знает, как бывшие чиновники ФБР, ЦРУ и Национальной разведки смогут это объяснить.

Медиа напомнило, что в июньском интервью Патель рассказал, что нашел комнату, полную документов и жестких дисков компьютеров, "которые никто никогда не видел и не слышал". Однако тогда деталей относительно содержания документов он не раскрыл.

СПРАВКА. Crossfire Hurricane – кодовое название расследования ФБР относительно возможных связей между кампанией Трампа и Россией во время выборов 2016 года. Оно началось в июле 2016 после информации, предоставленной австралийским дипломатом, о встрече советника Трампа Джорджа Пападопулоса с российскими официальными лицами. Целью было выяснить возможные попытки России вмешиваться в выборы через хакерские атаки и фальшивые новости. Специальным прокурором был Роберт Мюллер, но расследование не подтвердило сговор между Трампом и Россией, хотя зафиксировали попытки препятствовать правосудию.

В марте 2025 года Трамп приказал ФБР рассекретить материалы дела Crossfire Hurricane, которое касается вероятных связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.