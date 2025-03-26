Трамп приказал раскрыть материалы дела о возможных связях своего штаба с Россией

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп приказал Федеральному бюро расследований рассекретить материалы дела Crossfire Hurricane, которое касается вероятных связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

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Трамп подписал соответствующий указ 25 марта. Расследование, названное "Перекрестным ураганом" ("Crossfire Hurricane"), начали в 2016 году, пытаясь выяснить, имели ли члены предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.

Указом отмечается, что материалы расследования больше не засекречены, за исключением тех, которые были отредактированы ФБР или требуют защиты в соответствии с решениями суда или законами.

"Материалы будут доступны публике через Генерального прокурора США. Этот указ не касается личной информации или материалов, подлежащих защите законом", – говорится в документе.

СПРАВКА Crossfire Hurricane — кодовое название расследования ФБР по поводу возможных связей между кампанией Трампа и Россией во время выборов 2016 года. Оно началось в июле 2016 года после информации, предоставленной австралийским дипломатом, о встрече советника Трампа Джорджа Пападопулоса с российскими официальными лицами. Целью было выяснить возможные попытки России вмешиваться в выборы через хакерские атаки и фальшивые новости. Специальным прокурором был Роберт Мюллер, но расследование не подтвердило сговор между Трампом и Россией, хотя зафиксировали попытки препятствовать правосудию. Crossfire Hurricane — кодовое название расследования ФБР по поводу возможных связей между кампанией Трампа и Россией во время выборов 2016 года. Оно началось в июле 2016 года после информации, предоставленной австралийским дипломатом, о встрече советника Трампа Джорджа Пападопулоса с российскими официальными лицами. Целью было выяснить возможные попытки России вмешиваться в выборы через хакерские атаки и фальшивые новости. Специальным прокурором был Роберт Мюллер, но расследование не подтвердило сговор между Трампом и Россией, хотя зафиксировали попытки препятствовать правосудию.