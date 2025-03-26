Трамп приказал раскрыть материалы дела о возможных связях своего штаба с Россией
Президент США Дональд Трамп приказал Федеральному бюро расследований рассекретить материалы дела Crossfire Hurricane, которое касается вероятных связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.
Трамп подписал соответствующий указ 25 марта. Расследование, названное "Перекрестным ураганом" ("Crossfire Hurricane"), начали в 2016 году, пытаясь выяснить, имели ли члены предвыборного штаба Трампа связи с Россией во время президентских выборов.
Указом отмечается, что материалы расследования больше не засекречены, за исключением тех, которые были отредактированы ФБР или требуют защиты в соответствии с решениями суда или законами.
"Материалы будут доступны публике через Генерального прокурора США. Этот указ не касается личной информации или материалов, подлежащих защите законом", – говорится в документе.
- Трамп обещал рассекретить файлы об убийстве Кеннеди во время второй предвыборной кампании в 2024 году.
- Впоследствии, уже в должности 47-го президента, он подписал указ, позволяющий обнародовать документы о смерти Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего.
- 19 марта 2025 года документы были рассекречены.