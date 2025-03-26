Трамп наказав розкрити матеріали справи про можливі зв'язки свого штабу з Росією

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп наказав Федеральному бюро розслідувань розсекретити матеріали справи "Crossfire Hurricane", яка стосується ймовірних звʼязків його передвиборчого штабу з Росією у 2016 році. Відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому.

Трамп підписав відповідний указ 25 березня. Розслідування, назване "Перехресним ураганом" ("Crossfire Hurricane"), розпочали у 2016 році, намагаючись з'ясувати, чи мали члени передвиборчого штабу Трампа зв'язки з Росією під час президентських виборів.

Указом наголошується, що матеріали розслідування більше не є засекреченими, за винятком тих, що були відредаговані ФБР або потребують захисту згідно з рішеннями суду чи законами.

"Матеріали будуть доступні для публіки через Генерального прокурора США. Цей указ не стосується особистої інформації чи матеріалів, які підлягають захисту законом", – йдеться у документі.

ДОВІДКА Crossfire Hurricane — кодова назва розслідування ФБР щодо можливих зв'язків між кампанією Трампа і Росією під час виборів 2016 року. Воно розпочалося в липні 2016 після інформації, наданої австралійським дипломатом, про зустріч радника Трампа Джорджа Пападопулоса з російськими офіційними особами. Метою було з'ясувати можливі спроби Росії втручатися у вибори через хакерські атаки та фальшиві новини. Спеціальним прокурором був Роберт Мюллер, але розслідування не підтвердило змову між Трампом і Росією, хоча зафіксували спроби перешкоджати правосуддю. Crossfire Hurricane — кодова назва розслідування ФБР щодо можливих зв'язків між кампанією Трампа і Росією під час виборів 2016 року. Воно розпочалося в липні 2016 після інформації, наданої австралійським дипломатом, про зустріч радника Трампа Джорджа Пападопулоса з російськими офіційними особами. Метою було з'ясувати можливі спроби Росії втручатися у вибори через хакерські атаки та фальшиві новини. Спеціальним прокурором був Роберт Мюллер, але розслідування не підтвердило змову між Трампом і Росією, хоча зафіксували спроби перешкоджати правосуддю.