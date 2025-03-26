Трамп наказав розкрити матеріали справи про можливі зв'язки свого штабу з Росією
Президент США Дональд Трамп наказав Федеральному бюро розслідувань розсекретити матеріали справи "Crossfire Hurricane", яка стосується ймовірних звʼязків його передвиборчого штабу з Росією у 2016 році. Відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому.
Трамп підписав відповідний указ 25 березня. Розслідування, назване "Перехресним ураганом" ("Crossfire Hurricane"), розпочали у 2016 році, намагаючись з'ясувати, чи мали члени передвиборчого штабу Трампа зв'язки з Росією під час президентських виборів.
Указом наголошується, що матеріали розслідування більше не є засекреченими, за винятком тих, що були відредаговані ФБР або потребують захисту згідно з рішеннями суду чи законами.
"Матеріали будуть доступні для публіки через Генерального прокурора США. Цей указ не стосується особистої інформації чи матеріалів, які підлягають захисту законом", – йдеться у документі.
- Трамп обіцяв розсекретити файли про вбивство Кеннеді під час другої передвиборчої кампанії у 2024-му.
- Згодом, вже перебуваючи на посаді 47-го президента, він підписав указ, який дозволяє оприлюднити документи щодо смерті Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого.
- 19 березня 2025 року документи були розсекречені.