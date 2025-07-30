Fox News: Глава ФБР виявив секретні документи щодо розслідування зв'язків Трампа з Росією

Знайдені документи можуть свідчити про те, що ФБР відігравало роль у поширенні наративу про зв'язки Трампа з РФ перед виборами, пише медіа

Кеш Патель (Фото: Will Oliver/EPA)

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель виявив тисячі секретних документів щодо розслідування про зв'язки американського президента Дональда Трампа з Росією. Про це повідомив телеканал Fox News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що Патель виявив документи у спеціальній кімнаті штаб-квартири ФБР, де здійснюється спалювання конфіденційних матеріалів. Було знайдено кілька мішків для спалювання, які були заповнені тисячами документів.

Одним зі знайдених у мішках документів був секретний додаток до остаточного звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема, який містить основні розвідувальні дані, які він вивчав.

Рішення щодо розсекречування додатка ухвалюють директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф, безпосередньо Патель, директорка Національної розвідки Тулсі Габбард, генеральна прокурорка Пем Бонді та виконувач обов’язків директора Агентства національної безпеки Вільям Хартман.

Після цього документ передадуть голові Судового комітету Сенату Чаку Грасслі, який його оприлюднить.

Співрозмовники поінформували журналістів про частину змісту секретного додатка – у тому числі про те, що розвідувальна спільнота США має надійні закордонні джерела, що вказують на те, що ФБР мало зіграти роль у поширенні історії про ймовірну змову Трампа і Росії – ще до того, як бюро почало своє розслідування.

Співрозмовник, знайомий зі змістом секретного додатка, розповів, що, хоча на той момент могло бути не зовсім ясно, що означав цей збір розвідувальної інформації, озираючись назад, можна сказати, що він "з тривожною точністю" передбачив наступний крок ФБР.

"Зрештою публікація секретного додатка додасть більшої правдивості твердженню про існування скоординованого плану всередині уряду США, покликаного допомогти передвиборчій кампанії Гілларі Клінтон [кандидатки від Демократичної партії] розпалити суперечки про зв'язки Трампа з Росією", – заявив він.

"Усього через кілька днів після отримання цих даних ФБР запустило операцію "Ураган перехресного вогню"(Crossfire Hurricane)", – повідомив один зі співрозмовників, додавши, що не знає, як колишні посадовці ФБР, ЦРУ та Національної розвідки зможуть це пояснити.

Медіа нагадало, що у червневому інтерв'ю Патель розповів, що знайшов кімнату, повну документів та жорстких дисків комп'ютерів, "які ніхто ніколи не бачив і не чув". Однак тоді деталей щодо вмісту документів він не розкрив.

ДОВІДКА. Crossfire Hurricane — кодова назва розслідування ФБР щодо можливих зв'язків між кампанією Трампа і Росією під час виборів 2016 року. Воно розпочалося в липні 2016 після інформації, наданої австралійським дипломатом, про зустріч радника Трампа Джорджа Пападопулоса з російськими офіційними особами. Метою було з'ясувати можливі спроби Росії втручатися у вибори через хакерські атаки та фальшиві новини. Спеціальним прокурором був Роберт Мюллер, але розслідування не підтвердило змову між Трампом і Росією, хоча зафіксували спроби перешкоджати правосуддю.

У березні 2025 року Трамп наказав ФБР розсекретити матеріали справи Crossfire Hurricane, яка стосується ймовірних звʼязків його передвиборчого штабу з Росією у 2016 році.