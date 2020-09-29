Фракция Слуга народа не отреагировала на заявление однопартийца о продаже мест в списках

Ирина Верещук сказала, что обсуждали другие темы, а до заявления однопартийца Галушко "не дошли руки"

Фракция Слуга народа на своем сегодняшнем заседании не принимала никаких решений по заявлению члена фракции Николая Галушко о продаже мест в списках партии СН на местных выборах в Киевской области. Об этом сообщили депутаты Слуги народа.

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Депутат Ирина Верещук в эфире "Свободы слова на ICTV" сказала, что заявление Галушко обсуждали, но решение принято не было.

"Касательно вопроса с господином Галушко, действительно, обсуждали, но в разном, и не было принято решение", – сказала Верещук.

Она сказала, что не знает, с чем это связано, так как не присутствовала на обсуждении.

На уточняющий вопрос ведущего, не считает ли фракция СН поднятый Галушко вопрос не достаточно важным, Верещук ответила: "Считает важным, но обсуждали законопроекты, которые завтра будут выносится на голосование..., а поэтому просто не дошли руки".

Коллега Верещук по фракции депутат Александр Качура на брифинге после заседания фракции сказал, что заявление Галушко вообще не обсуждалось, сообщает Интерфакс-Украина.

"Касательно господина Галушко и других вопросов, которые мы должны были обсуждать – мы их не обсуждали. Спросили у Давида Арахамии: "Почему по Галушко не поднимали вопрос?". Он махнул рукой, потом мы подошли и спросили, а он ответил, что уже позднее время, сегодня не успеем", – сказал Качура.

При этом депутат заявил, что больше на заседания фракции ходить не будет. "Не вижу смысла, я могу и так почитать законопроект и решить, как за него голосовать", – сказал Качура.

26 сентября Галушко заявил о выходе из Слуги народа, поскольку, по его словам, все места в списках партии на местных выборах были проданы.

27 сентября в Слуге народа сообщили , что их служба безопасности начала проверку по заявлению Галушко.

Вадим Ребрина

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