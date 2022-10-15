Франция будет тренировать украинских военных: запланированы учения для 2000 бойцов
Франция усилит военную помощь Украине и обучит на своих полигонах до 2000 украинских военнослужащих. Об этом министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сказал в интервью Le Parisien.
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По словам французского министра, украинские солдаты будут прикомандированы к французским подразделениям на несколько недель. Обучение будет сосредоточено на трех уровнях: общая боевая подготовка, затем – "конкретные потребности, о которых сообщают украинцы, такие как логистика". Третий уровень обучения – по предоставленным материалам.
Он также напомнил, что Франция передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale, которые помогут усилить противовоздушную оборону. Точное количество оружия, которое будет поставлено, он не озвучил. Сказал, что количество "согласовывается с украинцами, но оно будет существенным, чтобы позволить им защищать свое небо".
По словам французского министра, Украина также сделала запрос на дальнобойные ракетные установки, переговоры по этому поводу продолжаются.
- 13 октября Украина и Франция подписали соглашение о грантах, которое обеспечит поставки французского оружия для ВСУ.
- Вчера сообщалось, что Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украины, предоставив дополнительные 500 млн евро на оружие для Украины и новую инициативу по обучению 15 000 украинских военных.
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