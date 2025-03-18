Франция готова помогать Украине в развитии местного самоуправления – дипломат страны

Франция готова стать новым партнером для Украины на пути в ЕС, в частности, в сфере развития местного самоуправления, заявил Себастьян Сурун

Себастьян Сурун (Фото: Facebook)

Франция готова стать новым партнером в процессе интеграции Украины в Евросоюз, в частности, в части развития местного самоуправления. Об этом на мероприятии "U-Lead с Европой" заявил заместитель посла Франции в Украине Себастьян Сурун, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, местные общины являются важным элементом устойчивости и развития страны, особенно в условиях войны и после ее завершения.

"Мы хотим поделиться нашим опытом децентрализации и местного управления, которые стали основой демократизации Франции 150 лет назад", — заявил он.

По словам Суруна, у Франции более 36 000 муниципалитетов, каждый из которых имеет значительный мандат в области образования, социальных услуг и местного развития. Это позволило создать прочную основу для демократических процессов в стране, в частности, на сложных исторических этапах.

Особенно важен опыт местного управления в период войны, добавил он. Французский дипломат подчеркнул, что во время Второй мировой войны местные мэры во Франции стали символами национального единства и стойкости, а также ключевыми фигурами в предоставлении помощи населению.

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"Есть очень интересная брошюра, которая была опубликована после высадки союзников во Франции, — это своеобразное пособие по жизни во Франции 1944 года. Одна из важнейших глав этой брошюры была: идите к местному мэру, он самая важная личность. В ней подчеркивалось, что мэр был центральной фигурой, человеком, который мог предоставить помощь, если она была нужна, и всегда присутствовал как в мирное время, так и в период войны, обеспечивая силу нашей местной демократии", — рассказал Сурун.

В свою очередь, Украина, стремясь к интеграции в ЕС, может извлечь значительную выгоду от введения подобной модели децентрализации, отметил он. Франция готова помочь Украине в развитии местных органов власти, что является важным шагом на пути восстановления страны после победы.

"Мы верим, что сильные местные общины будут ключевыми в послевоенном восстановлении Украины и построении новой демократической страны", — подытожил он.

16 марта 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон назвал четыре основные гарантии безопасности, которые Украина может получить от европейских союзников. LIGA.net прописывала их здесь.