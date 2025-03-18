Франція готова допомагати Україні у розвитку місцевого самоврядування – дипломат країни

Франція готова стати новим партнером для України на шляху до ЄС, зокрема у сфері розвитку місцевого самоврядування, заявив Себастьян Сурун

Себастьян Сурун (Фото: Facebook)

Франція готова стати новим партнером у процесі інтеграції України до Євросоюзу, зокрема в частині розвитку місцевого самоврядування. Про це на заході "U-Lead з Європою" заявив заступник посла Франції в Україні Себастьян Сурун, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, місцеві громади є важливим елементом стійкості та розвитку країни, особливо в умовах війни та після її завершення.

"Ми хочемо поділитися нашим досвідом децентралізації та місцевого управління, які стали основою демократизації Франції 150 років тому", — заявив він.

За словами Суруна, Франція має понад 36 000 муніципалітетів, кожен з яких має значний мандат у галузі освіти, соціальних послуг та місцевого розвитку. Це дало змогу створити міцну основу для демократичних процесів у країні, зокрема на складних історичних етапах.

Особливо важливим є досвід місцевого управління в період війни, додав він. Французький дипломат підкреслив, що під час Другої світової війни місцеві мери у Франції стали символами національної єдності та стійкості, а також ключовими фігурами в наданні допомоги населенню.

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"Є дуже цікава брошура, яка була опублікована після висадки союзників у Франції, — це своєрідний посібник із життя у Франції 1944 року. Одна з найважливіших глав цієї брошури була: йдіть до місцевого мера, він найважливіша особа. У ній підкреслювалось, що мер був центральною фігурою, людиною, яка могла надати допомогу, якщо вона була потрібна, і завжди була присутня як у мирний, так і в часи війни, забезпечуючи силу нашої місцевої демократії", — розповів Сурун.

Своєю чергою, Україна, прагнучи до інтеграції в ЄС, може отримати значну вигоду від запровадження подібної моделі децентралізації, зазначив він. Франція готова допомогти Україні в розвитку місцевих органів влади, що є важливим кроком на шляху до відновлення країни після перемоги.

"Ми віримо, що сильні місцеві громади будуть ключовими в післявоєнному відновленні України та побудові нової демократичної країни", — підсумував він.

16 березня 2025 року президент Франції Емманюель Макрон назвав чотири основні гарантії безпеки, які Україна може отримати від європейських союзників. LIGA.net прописувала їх тут.