Франция поможет восстановить Черниговскую область – МИД
Франция намерена принять активное участие в восстановлении Черниговской области. Об этом говорится в сообщении французского Министерства иностранных дел в связи с проведением в швейцарском Лугано конференции, посвященной восстановлению Украины.
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Как отмечается, Луганская конференция позволяет начать координацию между партнерами и заложить принципы, которые должны будут лежать в основе восстановления Украины.
Франция, включая государственные и местные власти, сосредоточит свои усилия на восстановлении Черниговской области, которая сильно пострадала от российских бомбардировок в первые недели войны.
"Город Чернигов установил давние связи с Францией", – отмечают французские дипломаты.
- 4 июля Великобритания заявила, что намерена лидировать в поддержке восстановления Украины.
- В Германии считают, что послевоенное восстановление Украины займет десятилетия и потребует сотен миллиардов евро.
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