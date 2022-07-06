Франция поможет восстановить Черниговскую область – МИД

Франция намерена принять активное участие в восстановлении Черниговской области. Об этом говорится в сообщении французского Министерства иностранных дел в связи с проведением в швейцарском Лугано конференции, посвященной восстановлению Украины.

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Как отмечается, Луганская конференция позволяет начать координацию между партнерами и заложить принципы, которые должны будут лежать в основе восстановления Украины.

Франция, включая государственные и местные власти, сосредоточит свои усилия на восстановлении Черниговской области, которая сильно пострадала от российских бомбардировок в первые недели войны.

"Город Чернигов установил давние связи с Францией", – отмечают французские дипломаты.

4 июля Великобритания заявила, что намерена лидировать в поддержке восстановления Украины.

В Германии считают, что послевоенное восстановление Украины займет десятилетия и потребует сотен миллиардов евро.

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Наталия Медведева

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