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Франция поможет восстановить Черниговскую область – МИД

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 02:29
Франция поможет восстановить Черниговскую область – МИД - Фото
Гостиница Украина в Чернигове (Фото: Суспільне)

Франция намерена принять активное участие в восстановлении Черниговской области. Об этом говорится в сообщении французского Министерства иностранных дел в связи с проведением в швейцарском Лугано конференции, посвященной восстановлению Украины.

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Как отмечается, Луганская конференция позволяет начать координацию между партнерами и заложить принципы, которые должны будут лежать в основе восстановления Украины.

Франция, включая государственные и местные власти, сосредоточит свои усилия на восстановлении Черниговской области, которая сильно пострадала от российских бомбардировок в первые недели войны.

"Город Чернигов установил давние связи с Францией", – отмечают французские дипломаты.

  • 4 июля Великобритания заявила, что намерена лидировать в поддержке восстановления Украины.
  • В Германии считают, что послевоенное восстановление Украины займет десятилетия и потребует сотен миллиардов евро.

Читайте также: $750 млрд и 10 лет. В Швейцарии презентовали план восстановления Украины

Наталия Медведева
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франция восстановление украины черниговская область чернигов
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