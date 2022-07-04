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Восстановление Украины займет десятилетия и потребует сотен миллиардов евро – министр ФРГ

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 14:50
Восстановление Украины займет десятилетия и потребует сотен миллиардов евро – министр ФРГ - Фото
Свенья Шульце (Фото - EPA)

Послевоенное восстановление Украины займет десятилетия и потребует сотен миллиардов евро. Об этом сказала немецким медиа министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

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Министр дала комментарий журналистам перед началом конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 4-5 июля в швейцарском городе Лугано.

По мнению Шульце, восстановление Украины после окончания российского вторжения "займет десятилетия" и потребует "нескольких сотен миллиардов евро".

"Нам придется решить эту задачу на международном уровне, и Евросоюз не сможет сделать это в одиночку", – сказала министр.

Шульце считает, что начинать нужно с составления планов реконструкции и при этом обеспечить, чтобы "деньги попали к тем, к кому должны".

Сергей Бережной
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евросоюз Международная конференция лугано восстановление украины Свенья Шульце
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