Восстановление Украины займет десятилетия и потребует сотен миллиардов евро – министр ФРГ
Послевоенное восстановление Украины займет десятилетия и потребует сотен миллиардов евро. Об этом сказала немецким медиа министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.
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Министр дала комментарий журналистам перед началом конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 4-5 июля в швейцарском городе Лугано.
По мнению Шульце, восстановление Украины после окончания российского вторжения "займет десятилетия" и потребует "нескольких сотен миллиардов евро".
"Нам придется решить эту задачу на международном уровне, и Евросоюз не сможет сделать это в одиночку", – сказала министр.
Шульце считает, что начинать нужно с составления планов реконструкции и при этом обеспечить, чтобы "деньги попали к тем, к кому должны".
- 2 июля президент Владимир Зеленский в видеообращении сказал, что российские оккупанты полностью разрушили сотни украинских городов и поселков, уничтожили сотни предприятий, и что инвестиции в их восстановление будут обсуждаться на специальной конференции в Лугано.
- 4 июля сообщалось, что следующую конференцию, посвященную восстановлению Украины, проведет в 2023 году Великобритания.
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