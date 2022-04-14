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Франция предоставит Украине дополнительную военную помощь на 100 млн евро

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 02:08
Франция предоставит Украине дополнительную военную помощь на 100 млн евро - Фото
Флоренс Парли (Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT)

Франция предоставит Украине военную технику на сумму более 100 млн евро. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли после встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом Парли написала в Twitter, а также сообщает bfmtv.

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"Я объявила своему коллеге, что Франция предоставит дополнительные военные возможности в дополнение к уже сделанным пожертвованиям в размере 100 млн евро", – написала глава Минобороны Франции в Twitter.

Как уточняется, поставки касаются "средств защиты, оптико-электронной аппаратуры, оружия и боеприпасов, систем вооружения, отвечающих заявленным Украиной потребностям".

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Наталия Медведева
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Флоренс Парли военная помощь франция
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