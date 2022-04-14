Франция предоставит Украине дополнительную военную помощь на 100 млн евро

Франция предоставит Украине военную технику на сумму более 100 млн евро. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли после встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом Парли написала в Twitter, а также сообщает bfmtv.

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"Я объявила своему коллеге, что Франция предоставит дополнительные военные возможности в дополнение к уже сделанным пожертвованиям в размере 100 млн евро", – написала глава Минобороны Франции в Twitter.

Как уточняется, поставки касаются "средств защиты, оптико-электронной аппаратуры, оружия и боеприпасов, систем вооружения, отвечающих заявленным Украиной потребностям".

12 апреля спикер Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон работает над тем, чтобы предоставить ВСУ артиллерию из запасов США, а также облегчить переброску тяжелой техники от других союзников и партнеров.

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Наталия Медведева

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