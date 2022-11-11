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Франция в новом стратегическом документе заявила об ожидании конфронтации Запада с Москвой

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 00:03
Франция в новом стратегическом документе заявила об ожидании конфронтации Запада с Москвой - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

В новом стратегическом обзоре Франции заявлено, что полномасштабное вторжение России в Украину заставляют "коллективный Запад" ожидать столкновения с РФ в долгосрочной перспективе. Стратегический обзор Генерального секретариата Франции по национальной обороне и безопасности (SGDSN) был опубликован 9 ноября.

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"Раскол, вызванный войной, и необратимость стратегического выбора России заставляют ожидать конфронтации с Москвой", – говорится в документе.

По французским прогнозам, эта конфронтация будет происходить "в долгосрочной перспективе во многих регионах и пространствах".

В обзоре также сказано, что Россия проводит стратегию, ставящую под вопрос всю европейскую безопасность, включая войну против Украины – "наиболее открытую и наиболее брутальную".

"В реализации своего стремления к власти, задуманного как противостояние тому, что Россия называет "коллективным Западом", Москва давно выступает за более косвенный подход, опирающийся в первую очередь на политико-дипломатической подрыв", – говорится в документе.

Там также сказано о том, что власть РФ, переписывая историю, все больше демонстрирует свои империалистические амбиции.

Вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года представляет собой "стратегический сдвиг" и побуждает Запад к укреплению "моральных сил и стойкости", к консолидации союзов и ускорению модернизации средств обороны, заявили во Франции.

  • В июне на саммите стран НАТО в Мадриде была утверждена новая стратегия Альянса, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса и миру и стабильности в Евроантлантическом регионе".
  • 27 октября Пентагон опубликовал новую Национальную стратегию обороны США, в которой Россия обозначена как "острая угроза", а Китай – как угроза долговременная и стратегическая.
Оксана Житнюк
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